Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь
09:42 26.08.2021
76-летняя актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила артистка Мария Шукшина в своём телеграм-канале.
«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления!» – написала Шукшина.
Актриса дважды была замужем. Во втором браке – с драматургом Михаилом Рощиным – у Васильевой родился сын Дмитрий. В 1993 году она покинула сцену и ушла в монастырь, однако в 1997 году снова появилась на экране. octagon.media
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