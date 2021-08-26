Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

09:42

76-летняя актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила артистка Мария Шукшина в своём телеграм-канале.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления!» – написала Шукшина.

Актриса дважды была замужем. Во втором браке – с драматургом Михаилом Рощиным – у Васильевой родился сын Дмитрий. В 1993 году она покинула сцену и ушла в монастырь, однако в 1997 году снова появилась на экране. octagon.media