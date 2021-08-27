Историк Дарья Митина рассказала кто стал выгодоприобретателем переворота в Кабуле
12:02 27.08.2021
Дарья Митина, историк, секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана (1963-1965 гг.) Мохаммада Юсуфа высказала мнение о ситуации в Афганистане. Она считает, что к решению о передаче власти в Афганистане движению Талибан (организация, запрещенная в РФ), могут иметь отношение представители Госдепа США.
"США наконец-то сбагрили чемодан без ручки. Считаю, что решение о передаче власти Талибану было принято в конце 2019 года на уровне Госдепартамента США", — считает историк, автором и главным исполнителем идеи назван Залмай Халилзад, основными исполнителями экс-посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и действующий посол Росс Уилсон, а также экс-госсекретарь США Майк Помпео. По мнению Дарьи Митиной, американских президентов о принятом решении в известность не поставили. "Президенты США (как Трамп, так и Байден), судя по всему, в суть и детали проекта посвящены не были. Публичный скандал и их взаимные обвинения говорят именно об этом", — подчеркивает Митина.
"Ключевыми исполнителями в самом Афганистане стали Абдулла Абдулла (премьер-министр Афганистана 2014-20) и Хамид Карзай (президент Афганистана 2004-14). Будет, кстати, любопытно понаблюдать, какие позиции они займут в новом "эмирате". Судя по тому, что Юнус Кануни, Салахуддин Раббани и другие лидеры этнических групп сейчас не занимаются "дележом портфелей" в Кабуле, а улетели в Исламабад "для консультаций", Абдулла Абдулла, работавший на талибов, находясь в составе кабульского правительства, в своём обычном стиле всех кинул", — добавляет историк.
На ее взгляд поддержку талибы получили от сторонников в Катаре, а основная роль в недавнем перевороте принадлежит союзнику движения Талибан террористической организации "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), в настоящее время, по мнению специалистов, занимающаяся внесудебными расправами и зачистками.
Для Российской Федерации, по мнению Митиной, намечаются новые вызовы безопасности в регионе. "Итог: Пакистан получил страну-протекторат, Россия - обременительные расходы на поддержание безопасности в регионе", — сказала в заключение историк.
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