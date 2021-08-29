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В Японии предлагают проводить перекрестную вакцинацию от COVID-19

09:53 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии должны рассмотреть возможность проведения вакцинации от коронавируса комбинацией разных препаратов для ускорения этого процесса. Об этом заявил в воскресенье министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

"Я хотел бы попросить Минздрав Японии вынести вердикт относительно того, можно ли делать так называемую перекрестную вакцинацию, когда к примеру первая прививка делается препаратом AstraZeneca ("Астразенека"), а вторая - Moderna ("Модерна") или Pfizer ("Пфайзер"). Кроме того, также необходимо проверить, можно ли сократить период между двумя дозами", - сказал он в эфире телеканала "Фудзи".

По данным кабмина, на данный момент в Японии первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%). При этом среди пожилого населения старше 65 лет полностью вакцинированных уже почти 87%.

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