Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей в годы войны
13:20 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области нацистами в годы в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ранее СМИ сообщили, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы с именами карателей, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирных жителей, в том числе грудных детей.
"Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Орловской области Ермакову П. В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад", - говорится в сообщении.
Новости
- 14:19 29.08.2021
- Эрдоган во время поездки в РФ обсудит закупку второго полка С-400
- 13:50 29.08.2021
- На матч Россия - Хорватия пустят привитых и переболевших COVID-19
- 13:30 29.08.2021
- ОПЕК+ может отказаться от роста добычи
- 12:35 29.08.2021
- Рогозин: Россия готова отразить удары в космосе
- 12:33 29.08.2021
- В Москве к креативной индустрии имеют отношение больше миллиона человек – Собянин
- 12:22 29.08.2021
- Мосархитектура поддержала Романа Романенко в вопросе необходимости новой станции метро в Южном Бутове
- 12:10 29.08.2021
- В России вылечились после коронавируса 16 804 человека за сутки
- 12:04 29.08.2021
- Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений
- 12:02 29.08.2021
- Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино
- 11:44 29.08.2021
- Украина отложила запрет на въезд для автомобилей из Приднестровья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать