Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны - Лавров
14:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.
Он подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.
"[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр.
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