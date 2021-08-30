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Столичным водителям напомнили об окончании школьных каникул

18:40 30.08.2021

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Фото Галины Бродской
Чтобы напомнить водителям о приближающемся учебном годе активистами ЮАО была проведена акция “Осторожно, дети!” Цель акции - привлечь внимание общественности  к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице, неподалеку от перехода располагаются несколько школ и детских садов. 

Евгений Нифантьев, член Общественной палаты РФ, комментируя мероприятие, отметил, что «это лишь один пешеходный переход без светофора, а их в Москве огромное количество, поэтому вся ответственность за безопасность на таких участках дороги лежит на водителях, которые не должны гонять, надеясь на то, что им повезет, и на самих маленьких пешеходах, которые, ступая на зебру, всегда должны оглядываться по сторонам».

Мнение о начинании активистов Южного округа высказали  председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина и Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина. По мнению Ксении Шляминой, подобные акции призваны напомнить водителям о внимании, особенно на нерегулируемых переходах, в то же время Наталья Шушлебина призвала родителей к бдительности и подчеркнула в обязательном порядке необходимость обучения детей правилам дорожного движения и поведения на дороге. 

Активисты ЮАО ранее провели для ребят   урок безопасности дорожного движения при переходе через нерегулируемый оживленный перекресток,  расположенный рядом со школой,  на пересечении улицы Красный луг и Задонского проезда. Благодаря активности местных жителей, добивающихся установки светофора на оживленном перекрестке и согласно принятому решению Департамента  транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, светофор появится в четвертом квартале 2021 года. 

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