Столичным водителям напомнили об окончании школьных каникул

18:40

Фото Галины Бродской



Чтобы напомнить водителям о приближающемся учебном годе активистами ЮАО была проведена акция “Осторожно, дети!” Цель акции - привлечь внимание общественности к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице, неподалеку от перехода располагаются несколько школ и детских садов.

Евгений Нифантьев, член Общественной палаты РФ, комментируя мероприятие, отметил, что «это лишь один пешеходный переход без светофора, а их в Москве огромное количество, поэтому вся ответственность за безопасность на таких участках дороги лежит на водителях, которые не должны гонять, надеясь на то, что им повезет, и на самих маленьких пешеходах, которые, ступая на зебру, всегда должны оглядываться по сторонам».

Мнение о начинании активистов Южного округа высказали председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина и Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина. По мнению Ксении Шляминой, подобные акции призваны напомнить водителям о внимании, особенно на нерегулируемых переходах, в то же время Наталья Шушлебина призвала родителей к бдительности и подчеркнула в обязательном порядке необходимость обучения детей правилам дорожного движения и поведения на дороге.

Активисты ЮАО ранее провели для ребят урок безопасности дорожного движения при переходе через нерегулируемый оживленный перекресток, расположенный рядом со школой, на пересечении улицы Красный луг и Задонского проезда. Благодаря активности местных жителей, добивающихся установки светофора на оживленном перекрестке и согласно принятому решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, светофор появится в четвертом квартале 2021 года.