Московским учителям истории предлагают пройти «Новый курс»

19:53

Учителей истории и обществознания московских школ приглашают пройти обучение по программе развития профессиональных навыков «Новый курс». Это совместный проект журнала «Историк» и Департамента образования и науки города Москвы.

Программа «Новый курс» состоит из двух блоков – образовательного (лекции) и методического (практические занятия и тренинги). Лекторами выступят известные российские историки, в том числе Егор Холмогоров, Кирилл Соловьев, Алексей Исаев, Федор Лукьянов.

«Мы не будем предлагать готовые ответы. Наша задача искать эти ответы вместе», – подчеркнул главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

Занятия будут проходить с 20 сентября по 20 декабря. Курс лекционных занятий по обществознанию и истории рассчитан на 20 часов, а тренингов и практических занятий по развитию коммуникационных навыков – на 16 часов.

За весенний цикл программу «Новый курс» успешно прошли более 700 учителей истории и обществознания московских школ.