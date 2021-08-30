Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
23:11 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.
Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.
Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану потому, что ее авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы. Об этом заявил в понедельник на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану, - сказал он. - Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей".
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