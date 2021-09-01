Московские полицейские задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Васильеву

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО- иноагентом) Анастасию Васильеву. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм", - сказал он.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, "Васильева задержана сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в Москве".

Ранее ФСИН потребовала перевести Васильеву в СИЗО из-за ее неоднократного опоздания домой на несколько минут. Согласно наложенным на нее судом запретам, она должна возвращаться домой к 22:00 и не покидать его до 07:00. "При этом в качестве доказательств представлены всего четыре фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены нарушения. Но на трех из них не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, на четвертой изображена ее дочь", - отметил Джулай.

Ранее Васильева приезжала в колонию во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Она делала это в нарушение установленных судом запретов.