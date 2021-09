Сбер в третий раз признан лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы

14:52

Сбер назван британским журналом The Banker (входит в группу Financial Times) лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы в 2021 году, он в третий раз за последние четыре года получил премию Transaction Banking Awards в категории Best Transaction Bank in Central and Eastern Europe. Такая высокая награда была присуждена за решения по управлению валютным риском для корпоративных клиентов и платформу SberCIB Terminal, а также технологию Process Mining, оптимизирующую процессы в банкоматах.

Process Mining применяется в устройствах самообслуживания Сбера для повышения скорости и удобства операций. Изучив наиболее востребованные операции(пополнение и снятие наличных) банк оптимизировал их сценарии.

Также на премию Сбером было представлено мультиплатформенное решение по валютной конверсии и управлению валютным риском для разных категорий корпоративных клиентов. Специалистами дана высокая оценка SberCIB Terminal (ранее — Sberbank Markets) — платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, позволяющей централизовать казначейские процессы по группе компаний.

Платформа предоставляет широкие возможности для бизнеса, в том числе операции с ценными бумагами, валютой, размещение депозитов. Особенно отмечена концепция trading as a service (трейдинг как сервис) — комплекс решений банка по автоматизации торговли и управлению валютным риском для корпораций.