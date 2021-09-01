0
0
99
НОВОСТИ

Сбер в третий раз признан лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы

14:52 01.09.2021

Сбер назван британским журналом The Banker (входит в группу Financial Times) лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы в 2021 году, он в третий раз за последние четыре года получил премию Transaction Banking Awards в категории Best Transaction Bank in Central and Eastern Europe. Такая высокая награда была присуждена за решения по управлению валютным риском для корпоративных клиентов и платформу SberCIB Terminal, а также технологию Process Mining, оптимизирующую процессы в банкоматах.

Process Mining применяется в устройствах самообслуживания Сбера для повышения скорости и удобства операций. Изучив наиболее востребованные операции(пополнение и снятие наличных) банк оптимизировал их сценарии.

Также на премию Сбером было представлено мультиплатформенное решение по валютной конверсии и управлению валютным риском для разных категорий корпоративных клиентов. Специалистами дана высокая оценка SberCIB Terminal (ранее — Sberbank Markets) — платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, позволяющей централизовать казначейские процессы по группе компаний.

Платформа предоставляет широкие возможности для бизнеса, в том числе операции с ценными бумагами, валютой, размещение депозитов. Особенно отмечена концепция trading as a service (трейдинг как сервис) — комплекс решений банка по автоматизации торговли и управлению валютным риском для корпораций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 01.09.2021
Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
0
50
17:12 31.08.2021
РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
0
203
16:12 31.08.2021
Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
0
227
16:00 31.08.2021
ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
0
203
17:40 30.08.2021
Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
0
378
09:00 30.08.2021
Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
0
444
21:00 28.08.2021
Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ
0
736
17:48 27.08.2021
Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
0
869
13:00 27.08.2021
Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
0
897
13:22 26.08.2021
На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
0
1050

Возврат к списку