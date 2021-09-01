СберПрайм для молодежи до конца года будет стоить 1 рубль

19:10

С 1 сентября клиенты Сбера в возрасте от 14 до 21 года включительно могут оформить подписку СберПрайм по «молодежной» спеццене 1 руб. до конца года, далее – 149 руб. в месяц. Промо предложение действует до 30 ноября. Оформить подписку можно на сайте sberprime.sber.ru и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Стандартная цена подписки СберПрайм для молодежи – 149 руб. в месяц вместо 199 руб.

В дополнение к широкому спектру услуг экосистемы Сбера в подписку входит молодежная СберКарта – самая выгодная в своем классе). Карта подстраивается под владельца: чем активнее пользуешься, тем больше бонусов она дает.

«Мы продолжаем развивать нашу подписку СберПрайм, которая позволяет экономить до 20 тыс. руб. в год благодаря скидкам и преимуществам в сервисах экосистемы Сбера, полезных в различных жизненных ситуациях, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев. – Этой осенью мы делаем СберПрайм более доступным по цене для молодежи – на 50 руб. ниже обычной стоимости. А самое главное – если подключить подписку прямо сейчас, то четыре месяца пользоваться подпиской можно будет всего за 1 рубль. Думаю, что благодаря спецпредложению подписка станет еще популярнее у старшеклассников и студентов, поскольку включает в себя важные в этом возрасте сервисы: музыку, фильмы, такси, заказ еды, сотовую связь и так далее».

Подписка СберПрайм дает возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (Okko и СберЗвук), заказ еды и продуктов (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Наполнение молодежного СберПрайм идентично взрослому:

- 55 000 фильмов и сериалов в «Okko Лайт»;

- 50 млн песен и подкастов в СберЗвуке;

- 150 мин и 3 Гб в тарифе «Старт» от СберМобайл;

- бесплатное обслуживание СберКарты;

- 30 Гб облачного хранилища СберДиск;

- скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

- скидка 15% на первый заказ и 7% на остальные в Самокате;

- скидка 5% на тариф «Эконом» и 10% на тарифы «Комфорт» и выше в такси Ситимобил;

- бесплатная доставка в СберМаркете, СберМегаМаркете, СБЕР ЕАПТЕКЕ.