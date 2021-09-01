СберПрайм для молодежи до конца года будет стоить 1 рубль
19:10 01.09.2021
С 1 сентября клиенты Сбера в возрасте от 14 до 21 года включительно могут оформить подписку СберПрайм по «молодежной» спеццене 1 руб. до конца года, далее – 149 руб. в месяц. Промо предложение действует до 30 ноября. Оформить подписку можно на сайте sberprime.sber.ru и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Стандартная цена подписки СберПрайм для молодежи – 149 руб. в месяц вместо 199 руб.
В дополнение к широкому спектру услуг экосистемы Сбера в подписку входит молодежная СберКарта – самая выгодная в своем классе). Карта подстраивается под владельца: чем активнее пользуешься, тем больше бонусов она дает.
«Мы продолжаем развивать нашу подписку СберПрайм, которая позволяет экономить до 20 тыс. руб. в год благодаря скидкам и преимуществам в сервисах экосистемы Сбера, полезных в различных жизненных ситуациях, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев. – Этой осенью мы делаем СберПрайм более доступным по цене для молодежи – на 50 руб. ниже обычной стоимости. А самое главное – если подключить подписку прямо сейчас, то четыре месяца пользоваться подпиской можно будет всего за 1 рубль. Думаю, что благодаря спецпредложению подписка станет еще популярнее у старшеклассников и студентов, поскольку включает в себя важные в этом возрасте сервисы: музыку, фильмы, такси, заказ еды, сотовую связь и так далее».
Подписка СберПрайм дает возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (Okko и СберЗвук), заказ еды и продуктов (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).
Наполнение молодежного СберПрайм идентично взрослому:
- 55 000 фильмов и сериалов в «Okko Лайт»;
- 50 млн песен и подкастов в СберЗвуке;
- 150 мин и 3 Гб в тарифе «Старт» от СберМобайл;
- бесплатное обслуживание СберКарты;
- 30 Гб облачного хранилища СберДиск;
- скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;
- скидка 15% на первый заказ и 7% на остальные в Самокате;
- скидка 5% на тариф «Эконом» и 10% на тарифы «Комфорт» и выше в такси Ситимобил;- бесплатная доставка в СберМаркете, СберМегаМаркете, СБЕР ЕАПТЕКЕ.
НОВОСТИ
- 20:20 01.09.2021
- Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР
- 20:10 01.09.2021
- МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."
- 20:05 01.09.2021
- СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана
- 19:45 01.09.2021
- Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц
- 19:26 01.09.2021
- Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов
- 19:20 01.09.2021
- За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
- 19:17 01.09.2021
- Делегация талибов встретилась с представителями Нидерландов в Катаре
- 18:52 01.09.2021
- Урок мира для школьников Юго-западного округа провел Герой России Роман Романенко
- 18:45 01.09.2021
- Греф попросил команду Сбера уделить внимание каждому пенсионеру
- 18:20 01.09.2021
- МВД за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать