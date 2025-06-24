Глава СНБ Израиля: Ведется прямой диалог между Израилем и режимом в Сирии

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

По ее информации, это заявление Ханегби сделал 22 июня на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне. Там же он заявил, что Сирия вместе с Ливаном являются «кандидатами на нормализацию отношений» с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений, отмечает газета.

«Ведется прямой ежедневный диалог на всех уровнях между Израилем и режимом в Сирии. Я веду его там с [сирийскими] официальными лицами», — приводит издание слова Ханегби. По версии главы СНБ, «у Израиля и Сирии много общего».