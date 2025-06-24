Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е
17:40 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа на 15-е. Документ опубликован.
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в законе.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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