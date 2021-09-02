В Украине будут работать несколько спецпредставителей США - Ермак

23:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские представители в разных отраслях вскоре появятся на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который вместе с главой государства находится с визитом в США.

"Вы знаете, что на "Крымской платформе" и на Дне независимости был спецпредставитель - министр по вопросам энергетики США [Дженнифер Грэнхолм], и она была на переговорах в Белом доме. Думаю, что появится не один спецпредставитель в разных отраслях на Украине. Наши отношения после визита динамично будут развиваться", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", к которому подключился по телефонной связи.