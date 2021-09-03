За пять лет на Кавказе с участием Росгвардии ликвидировано 250 боевиков
16:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе уничтожила при участии Росгвардии 250 боевиков с 2016 по 2021 год, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
"С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов", - говорится в сообщении.
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