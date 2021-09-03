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ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая их политически - Боррель

16:32 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет взаимодействовать со сформированным радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительством Афганистана, не признавая его политически, ради обеспечения поддержки местного населения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран - членов сообщества, проходящей в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

"Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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