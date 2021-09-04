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Подтвердились данные о финансировании Навального иностранными посольствами - Захарова

17:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о спонсорстве блогера Алексея Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась, больше всего подобных пожертвований шло через диппредставительства США и ФРГ. Об этом написала в субботу в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк и все подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ", - написала дипломат.

Официальный представитель МИД уточнила, что в указанной "маленькой карусельке" участвовали также работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

"Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых - со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты, - продолжила Захарова. - Меня, честно говоря, интересует другое. Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету".

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