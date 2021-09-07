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Эксперты оценили разыгрываемые в акции "Миллион призов #Выбираем Вместе" квартиры

17:34 07.09.2021

Победители стимулирующей программы «Миллион призов» получат квартиры, которые будут полностью готовы к заселению, сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Москвичи, проголосовавшие онлайн 17-19 сентября, автоматически станут участниками розыгрыша 250 тыс. ценных призов, в том числе 20 квартир, в ходе действия программы, инициированной МТПП. Как отмечают в Палате, в случае необходимости выигранную недвижимость можно будет с выгодой продать. «Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 млн до 20 млн руб.», - полагает риелтор Дмитрий Ростиславцев. «Мне кажется, это вообще уникальная ситуация, которая будет реализована в сентябре», - отмечает вице-президент Палаты Владимир Мохте.

Риелторы констатируют, что недвижимость с ремонтом легче и быстрее продается, а потому принесет доход в случае продажи, а тот, кто захочет оставить квартиру в своей собственности, сможет сразу заселиться в нее.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 17-19 сентября. В нескольких районах также смогут довыбрать своих представителей в Мосгордуме, а жители Щукина — муниципальных депутатов. Со 2 августа москвичи могут пройти регистрацию на участие в дистанционном электронном голосовании, сделать это можно до 23:59 13 сентября.

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