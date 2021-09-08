В Ричмонде демонтировали самый известный памятник генералу конфедератов Роберту Ли
17:40 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870) демонтирован в городе Ричмонд (штат Вирджиния). Трансляцию вела на своем сайте газета "Вашингтон пост".
Монумент Ли до настоящего момента оставался последним памятникам конфедератам на Моньюмент-авеню - улице, где на протяжении долгого времени стояли другие статуи военачальников американского рабовладельческого Юга. Высота конного памятника Ли вместе с постаментом составляла почти 20 м, а вес самой статуи - 12 т. Это был самый крупный и самый известный в США мемориал, посвященный конфедератам.
Губернатор штата демократ Ральф Нортэм еще в июне 2020 года постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью в мае того же года афроамериканца Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими. Однако снос так и не был осуществлен из-за иска, поданного одним из жителей Вирджинии, который настаивал на том, что штат в марте 1890 года взял на себя обязательство "добросовестно охранять" и защищать статую, постамент и землю, на которой они находились. Позднее с аналогичным иском в суд обратилась еще одна группа жителей Моньюмент-авеню. Судебные разбирательства завершились лишь в начале сентября 2021 года, когда Верховный суд штата Вирджиния все же разрешил властям демонтировать памятник.
Статуя генерала Ли была установлена в Ричмонде в 1890 году. Она считалась произведением искусства и была внесена в Национальный реестр исторических мест США. Тем не менее темнокожее население с момента появления монумента считало его символом расизма.
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