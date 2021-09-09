Египет, Катар и Саудовская Аравия получат статус партнера по диалогу ШОС - МИД РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия, Египет и Катар по итогам саммита ШОС в Душанбе 16-17 сентября получат статус партнера по диалогу организации. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"На сегодняшний день проект перечня насчитывает более 30 документов, которые должны приниматься главами государств, и порядка шести - восьми, которые должны подписываться в рамках мероприятия. Ключевые решения в моем понимании - это решение о начале процедуры приема Ирана и предоставление статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Такие шаги уже согласованы", - сказал он.