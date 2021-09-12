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Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя

17:37 12.09.2021

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Фото Александра Чикина
Попытки заигрывать с террористами не имеют перспектив и крайне опасны, заявил вице-спикер Государственной думы, кандидаты в депутаты федерального парламента Петр Толстой, комментируя годовщину случившейся 11 сентября 2001 года трагедии в США трагедии. «11 сентября рушились не просто башни Всемирного торгового центра, рушилась сама внешняя политика Соединенных Штатов, мнимое представление о том, что можно навязать кому-то свои взгляды, что можно без последствий заигрывать с террористами. В той истории до сих пор больше вопросов, чем ответов», - считает депутат.

Напомним, в результате масштабной авиаатаки террористов были уничтожены два небоскреба, тысячи людей погибли. Как отмечает парламентарий, ЧП заставило мир задуматься правильно ли поступают мировые державы и все ли сделано для сохранения безопасности в мире. «Миллионы долларов и сегодня продолжают вливаться в радикальные движения по всему миру, - отмечает Толстой. - Расплачиваются за это простые люди, далекие от политики и подковерных игр лидеров ведущих мировых держав».

Между тем, кандидат в Госдуму от партии «Зеленые» Самсон Шоладеми назвал события 11 сентября трагической страницей в истории человечества и примером того, как жертвами безумцев могут стать совершенно невинные люди: «Борьба с терроризмом – одна из немногих вещей, объединяющих большинство мировых держав. Однако с каждым днем вера в способность мировых лидеров договариваться между собой по важным мировым проблемам становится все слабее».

 

В то же время кандидат в депутаты от ЛДПР Андрей Шах отметил, что последствия теракта 2001 года очевидны и сегодня: террористы захватывают целые государства, создают собственные правительства, а другие страны торгуют и ведут переговоры с ними.

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