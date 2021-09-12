0
0
44
НОВОСТИ

Политическая интеграция России и Белоруссии "теоретически возможна", но не сегодня - Песков

21:14 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но сейчас о ней речи не идет. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ "под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже", представитель Кремля заверил: "Сейчас под сукном ничего нет". Он напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября, которые "достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции".

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - подчеркнул Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 12.09.2021
В крушении L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека - СМИ
0
65
20:15 12.09.2021
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Есть пострадавшие
0
175
18:13 12.09.2021
Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
0
295
18:06 12.09.2021
Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства
0
283
17:50 12.09.2021
Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете
0
307
17:37 12.09.2021
Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя
0
315
16:50 12.09.2021
Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре
0
271
16:00 12.09.2021
На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
0
401
15:00 12.09.2021
Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
0
428
14:07 12.09.2021
Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
0
525

Возврат к списку