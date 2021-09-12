Политическая интеграция России и Белоруссии "теоретически возможна", но не сегодня - Песков
21:14 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но сейчас о ней речи не идет. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ "под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже", представитель Кремля заверил: "Сейчас под сукном ничего нет". Он напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября, которые "достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции".
"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - подчеркнул Песков.
НОВОСТИ
- 21:30 12.09.2021
- В крушении L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека - СМИ
- 20:15 12.09.2021
- Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Есть пострадавшие
- 18:13 12.09.2021
- Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
- 18:06 12.09.2021
- Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства
- 17:50 12.09.2021
- Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете
- 17:37 12.09.2021
- Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя
- 16:50 12.09.2021
- Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре
- 16:00 12.09.2021
- На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
- 15:00 12.09.2021
- Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
- 14:07 12.09.2021
- Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать