Политическая интеграция России и Белоруссии "теоретически возможна", но не сегодня - Песков

21:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но сейчас о ней речи не идет. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ "под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже", представитель Кремля заверил: "Сейчас под сукном ничего нет". Он напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября, которые "достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции".

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - подчеркнул Песков.