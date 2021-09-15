Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта
15:22 15.09.2021
Заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между Сбером и Министерством спорта РФ, направленое на достижение целей, определённых Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённую распоряжением Правительства РФ. Документ подписан вице-президентом, директором Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаилом Чачиным и первым заместителем министра спорта Азатом Кадыровым.
По условиям документа Сбер будет оказывать Минспорта РФ банковское обслуживание, информационную и аналитическую поддержку приоритетных проектов в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», для чего банком будут разрабатываться индивидуальные финансовые решения, учитывающие специфику деятельности министерства, а также обеспечит методическую и организационную поддержку в реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства.
Как своему стратегическому партнеру Сбер готов предоставить Минспорта полный спектр банковских услуг для реализации инвестпроектов, в том числе по финансированию мероприятий и проектов в рамках госпрограммы.
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