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Круг личных контактов Путина сейчас ограничен, но темпы работы не замедлились - Песков

16:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Круг личного общения президента РФ Владимира Путина, который ранее был вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении, сейчас максимально ограничен, но это не приводит к замедлению темпов его работы. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, круг личного общения сейчас максимально ограничен, - сказал представитель Кремля. - Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика".

Он пояснил, что работа налажена в удаленном формате. "То есть по сути это ничего не меняет", - добавил пресс- секретарь главы государства.

Песков рассказал, что президент делает необходимые тесты на фоне контактов с заболевшими ковидом. "Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации", - заверил он.

Путин во вторник заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом в его окружении.

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