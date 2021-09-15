0
0
96
НОВОСТИ

ЕС будет добиваться введения общемирового налога на доходы корпораций

16:32 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен добиваться введения общемирового налога на доходы корпораций. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы сделаем все, что в нашей власти, чтобы прийти к историческому мировому соглашению по минимальному налогу на доходы корпораций", - сказала она. "Уплата налогов большими компаниями - это не только вопрос государственных доходов, но и основополагающей справедливости", - заявила глава ЕК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

17:00 15.09.2021
Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель
0
34
16:47 15.09.2021
Евгений Нифантьев: Обучение финансовой грамотности поможет избавиться от высокой закредитованности населения
0
55
16:12 15.09.2021
Задержан глава компании, обслуживающей оборудование в доме в Ногинске, где был взрыв газа
0
123
16:00 15.09.2021
Круг личных контактов Путина сейчас ограничен, но темпы работы не замедлились - Песков
0
148
15:32 15.09.2021
Джонсон собирается сменить министра иностранных дел - The Times
0
190
15:30 15.09.2021
Андрей Воробьев проверил подготовку к строительству дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань
0
211
15:22 15.09.2021
Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта
0
179
15:12 15.09.2021
В Специальном суде по Косову началось рассмотрение первого дела
0
184
15:05 15.09.2021
Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на ул Мельникова на новый уровень
0
183
15:00 15.09.2021
Подданный Швеции приговорен к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже в пользу РФ
0
197

Возврат к списку