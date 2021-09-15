ЕС будет добиваться введения общемирового налога на доходы корпораций

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен добиваться введения общемирового налога на доходы корпораций. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы сделаем все, что в нашей власти, чтобы прийти к историческому мировому соглашению по минимальному налогу на доходы корпораций", - сказала она. "Уплата налогов большими компаниями - это не только вопрос государственных доходов, но и основополагающей справедливости", - заявила глава ЕК.