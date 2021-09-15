Цена газа в Европе приблизилась к $970 за 1 тыс. куб. м
17:32 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября приблизилась к $970 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов в среду достигла $966,35 за 1 тыс. куб. м, или 79 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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