В России выявили 19 594 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 594, до 7 214 520, это максимум с 26 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 326, до 6 452 398. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 792 днем ранее, до 195 835. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,71%, следует из данных штаба.