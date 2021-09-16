В России выявили 19 594 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 594, до 7 214 520, это максимум с 26 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 326, до 6 452 398. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 792 днем ранее, до 195 835. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,71%, следует из данных штаба.
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