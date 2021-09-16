Обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации - Токаев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в четверг на Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, которая опасна гражданской войной.

"По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни", - отметил Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Президент выразил озабоченность в связи с развитием ситуацией в Афганистане. "Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово- экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир - ожидаемые решения Совета Безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться", - отметил Токаев.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.