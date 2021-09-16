В Москве выявили 2 479 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 479 против 1 838 днем ранее, до 1 594 121. Прирост стал максимальным с 13 августа, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 45 против 49 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе умерли 28 025 заболевших, следует из сообщения штаба.