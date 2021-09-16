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НОВОСТИ

ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии - представитель

14:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытается получить дополнительную информацию от этих государств. Об этом заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию", - сказал Стано.

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