ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии - представитель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытается получить дополнительную информацию от этих государств. Об этом заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию", - сказал Стано.