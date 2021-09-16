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ЕС не может определять, кто может вступать в брак в отдельных странах - власти Польши

15:32 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не может определять, кто может вступать в брачный союз в отдельных странах сообщества. Об этом заявил в четверг руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик, комментируя принятую во вторник Европейским парламентом резолюцию о правах ЛГБТ, которая предусматривает признание однополого брака, заключенного в одной стране ЕС, во всех других государствах сообщества.

"Во-первых, ЕС не располагает никакими компетенциями для определения, кто может заключить брачный союз в отдельных странах. Во-вторых, разного рода резолюции Европарламента, в том числе та, о которой мы говорим, не имеет никакой обязывающей силы для Польши", - сказал он в эфире Польского радио.

Как подчеркнул Дворчик, "у Польши есть своя конституция и свои правила". "Мы будем последовательно их придерживаться, о чем уже неоднократно говорили", - заверил он, подразумевая 18-ю статью Конституции Польши, которая определяет "брак как союз женщины и мужчины".

"Введение в Польше иного института семьи, чем союза женщины и мужчины, потребовало бы изменения конституции. Мы не планируем менять конституцию и не собираемся наносить удар по институту семьи, который является ключевым для функционирования любого государства", - указал представитель польского правительства.

Еврокомиссия (ЕК) начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в законодательстве Венгрии и Польши, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс- меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.

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