МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы в РФ
15:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление о недопустимости вмешательства США в выборы в России было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России заявил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Олег Гаврилов.
Он отметил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было "заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России". "Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию", - сказал он.
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