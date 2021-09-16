МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы в РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление о недопустимости вмешательства США в выборы в России было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России заявил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Олег Гаврилов.

Он отметил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было "заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России". "Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию", - сказал он.