0
0
154
НОВОСТИ

МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы в РФ

15:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление о недопустимости вмешательства США в выборы в России было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России заявил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Олег Гаврилов.

Он отметил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было "заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России". "Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:37 16.09.2021
Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
0
90
15:32 16.09.2021
Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений
0
91
15:32 16.09.2021
ЕС не может определять, кто может вступать в брак в отдельных странах - власти Польши
0
96
15:12 16.09.2021
Турция отказывается принимать без теста россиян с прививками "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
0
122
14:12 16.09.2021
Французские войска нейтрализовали главу "ИГ в Большой Сахаре" - Макрон
0
185
14:00 16.09.2021
ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии - представитель
0
248
14:00 16.09.2021
Подорвавший дверь отдела полиции под Воронежем перед этим убил знакомую семью - СК
0
231
13:50 16.09.2021
В программу ОМС должны быть включены генетические тесты - Александр Румянцев
0
260
13:33 16.09.2021
Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах
0
231
13:32 16.09.2021
Самоизоляция Путина продлится как минимум неделю - Песков
0
248

Возврат к списку