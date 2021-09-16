Удивительные существа из морских глубин появились в СберБанк Онлайн

16:03

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Невероятные приветственные заставки «Подводный мир» с удивительными глубоководными океанскими жителями появились в СберБанк Онлайн.

Основой для них послужили фотографии команды морских биологов «Акватилис», которые ищут, снимают и показывают самых невероятных существ, обитающих в глубинах океана. Мировой океан изобилует уникальными живыми существами, способными вызвать восторг даже у искушенных ученых, так что проект с приветственными заставками в СберБанк Онлайн — отличная возможность показать эту недоступную красоту более чем 70 миллионам пользователей.

Проект «Подводный мир» создан не только для того, чтобы показать красоту подводного мира, но и привлечь внимание к проблемам экологии, в том числе к загрязнению мирового океана, напомнить мировой общественности о недопустимости загрязнения морских вод, хищнического отлова рыбы и других биологических ресурсов.

Новый пак заставок напоминает о том, что мировой океан — это огромный мир, дом для множества живых существ.

«После нескольких серий художественных заставок, связанных с искусством разных эпох, мы решили немного сместить фокус и разнообразить тематики заставок. Хочется, чтобы наши проекты в СберБанк Онлайн не только вызывали эмоции, но и заставляли задуматься, были источником новых знаний» - поделился Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

«"Акватилис" — это в первую очередь образовательный проект, и наша главная задача — делиться знаниями и опытом. Сейчас удивительное и прекрасное время, когда делиться любыми открытиями и просто любопытными фактами или красивой фотографией можно не только в научных журналах, но и буквально в прямом эфире, одной кнопкой!», — говорит Александр Семёнов, морской биолог, руководитель проекта «Акватилис», автор фотографий.