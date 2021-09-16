0
0
130
НОВОСТИ

Удивительные существа из морских глубин появились в СберБанк Онлайн

16:03 16.09.2021

сбер.jpg
Фото предоставлено пресс-службой Сбера
Невероятные приветственные заставки «Подводный мир» с удивительными глубоководными океанскими жителями появились в СберБанк Онлайн.

Основой для них послужили фотографии команды морских биологов «Акватилис», которые ищут, снимают и показывают самых невероятных существ, обитающих в глубинах океана. Мировой океан изобилует уникальными живыми существами, способными вызвать восторг даже у искушенных ученых, так что проект с приветственными заставками в СберБанк Онлайн — отличная возможность показать эту недоступную красоту более чем 70 миллионам пользователей.

Проект «Подводный мир» создан не только для того, чтобы показать красоту подводного мира, но и привлечь внимание к проблемам экологии, в том числе к загрязнению мирового океана, напомнить мировой общественности о недопустимости загрязнения морских вод, хищнического отлова рыбы и других биологических ресурсов.

Новый пак заставок напоминает о том, что мировой океан — это огромный мир, дом для множества живых существ.

«После нескольких серий художественных заставок, связанных с искусством разных эпох, мы решили немного сместить фокус и разнообразить тематики заставок. Хочется, чтобы наши проекты в СберБанк Онлайн не только вызывали эмоции, но и заставляли задуматься, были источником новых знаний» - поделился Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

«"Акватилис" — это в первую очередь образовательный проект, и наша главная задача — делиться знаниями и опытом. Сейчас удивительное и прекрасное время, когда делиться любыми открытиями и просто любопытными фактами или красивой фотографией можно не только в научных журналах, но и буквально в прямом эфире, одной кнопкой!», — говорит Александр Семёнов, морской биолог, руководитель проекта «Акватилис», автор фотографий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 16.09.2021
В Госдуме сообщили о значительном росте числа антипрививочников в России
0
86
17:09 16.09.2021
«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента
0
90
17:00 16.09.2021
Пакт AUKUS заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии - Боррель
0
101
16:54 16.09.2021
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
0
110
16:50 16.09.2021
Книга пастора Ледяева признана экстремистским материалом
0
111
16:40 16.09.2021
Новый законопроект вернет пенсионерам похищенные деньги, уверен Тимофей Баженов
0
125
16:32 16.09.2021
Россия приближается к пределу роста ипотеки - глава ЦБ РФ
0
132
16:12 16.09.2021
Сборная России поднялась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА
0
147
16:00 16.09.2021
Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года - Лавров
0
147
15:37 16.09.2021
Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
0
242

Возврат к списку