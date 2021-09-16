«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента
17:09 16.09.2021
Компания «Роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Согласно документу, они вместе займутся реализаций низкоуглеродных проектов, а также будут обмениваться опытом и технологическими решениями в этой сфере. Например, планируется оценить потенциал новых низкоуглеродных технологий, позволяющих сократить эмиссию парниковых газов, а также повысить энергоэффективность бизнеса, в том числе, в сфере бурения и нефтесервиса. Планируется, что «Роснефть» и METI будут совместно изучать перспективы новых проектов, в которых применяются технологии улавливания, хранения и использования СО2, а также будут вести разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного.
Участники меморандума уже успешно сотрудничали ранее. В 2019 году во Владивостоке на V Восточном экономическом форуме был подписан меморандум о создании Совместного координационного комитета, призванного развивать стратегическое сотрудничество в энергетической сфере и реализовывать новые совместные проект. Первое заседание Комитета состоялось 23 января прошлого года. Кроме того, «Роснефть» не один год сотрудничает с японскими представителями бизнеса. Российский мейджор по проекту «Сахалин-1» взаимодействует с пулом иностранных компаний, в том числе, с японской SODECO, акционерами которой выступают правительство Японии, JAPEX, ITOCHU Corporation, Marubeni Corporation, INPEX Corporation. Также «Роснефть» поставляет в Японию нефть и нефтепродукты.
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