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Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Госдуму

18:26 16.09.2021

Вчера в блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин, возглавляющий Московский список «Единой России», представил свою команду на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва. Кандидаты поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие, о чем сообщили у себя на страницах в социальных сетях.

Как подчеркнул Собянин, команда сформирована из людей с разным профессиональным и политическим опытом, среди кандидатов есть как действующие парламентарии, так и впервые выдвинувшие свои кандидатуры представители общественности.

В команду входят военный репортер Евгений Попов, телеведущий Тимофей Баженов, депутат Госдумы Петр Толстой, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, правозащитница Светлана Разворотнева, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, депутат Госдумы Галина Хованская, депутат Госдумы Роман Романенко, народный артист России Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Сергей Собянин уверен, что каждый из входящих в его команду кандидатов в депутаты принимает проблемы родного города близко к сердцу, и будет отстаивать интересы жителей столицы.

Напоминаем: выборы, в онлайн и традиционном формате пройдут с 17 по 19 сентября, москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах №19 и №37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

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