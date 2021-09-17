Британский суд засекретил на 90 лет завещание принца Филипа
11:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский судья отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филипа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг решение председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейна.
Дело было рассмотрено им в июле, спустя три месяца после того, как герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Участниками процесса с одной стороны были наследственные поверенные принца-консорта, с другой - генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса.
По итогам заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.
"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", - заявил он.
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