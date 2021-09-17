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Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ

13:05 17.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Собеседники “Ъ” дают понять, что вероятность приезда дипломата, включенного российскими властями в черный список, весьма высока.

Точная дата визита не назначена — в переговорах фигурирует ноябрь.

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