Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ
13:05 17.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Точная дата визита не назначена — в переговорах фигурирует ноябрь.
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