В Москве онлайн проголосовали уже более 770 тыс человек
15:37 17.09.2021
Как сообщает корреспондент ТАСС, в онлайн-голосовании, проходящем в столице, уже приняли участие около 771 тыс. человек, такая информация транслируется на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием.
Согласно данным системы, с 8:00 17 сентября в Москве выдано 832 016 бюллетеней, проголосовало 771 046 человек.
Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят в течение трех дней с 17 по 19 сентября, также столичные жители будут выбирать депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней, 2 млн. москвичей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование до 13 сентября исключены из списков для голосования на избирательных участках, бумажный бюллетень им выдаваться не будет.
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