В Москве онлайн проголосовали уже более 770 тыс человек

15:37

Как сообщает корреспондент ТАСС, в онлайн-голосовании, проходящем в столице, уже приняли участие около 771 тыс. человек, такая информация транслируется на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Согласно данным системы, с 8:00 17 сентября в Москве выдано 832 016 бюллетеней, проголосовало 771 046 человек.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят в течение трех дней с 17 по 19 сентября, также столичные жители будут выбирать депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней, 2 млн. москвичей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование до 13 сентября исключены из списков для голосования на избирательных участках, бумажный бюллетень им выдаваться не будет.