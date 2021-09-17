Суд в Армении не пустил Роберта Кочаряна в Москву

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд первой инстанции Армении не разрешил экс-президенту республики Роберту Кочаряну, который проходит по делу о получении взяток, выехать поездку в Москву, куда он был приглашен партией "Единая Россия". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба блока "Армения", лидером которой является Кочарян.

"Правящая партия России "Единая Россия" около недели назад направила приглашение лидеру блока Армения" Роберту Кочаряну посетить Москву. Однако суд первой инстанции отказал Роберту Кочаряну в выезде за границу. Мы вынуждены отменить визит. У суда не было никаких юридических оснований препятствовать выезду. Мы наблюдаем очередное давление властей на суд, направленное на ограничение политической активности блока "Армения", - говорится в заявлении блока "Армения".