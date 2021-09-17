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НОВОСТИ

В "Газпроме" ответили депутатам ЕК по поводу якобы создания дефицита газа в Европе

20:05 17.09.2021 Источник: Интерфакс

"Газпром" поставляет европейским потребителями все, что обязан по контактам. Также стремится по мере возможности покрывать и дополнительный спрос, заявили журналистам в управлении информации "Газпрома".

Ранее из Брюсселя пришла информация, что группа депутатов Европарламента обвинила "Газпром" в создании ситуации дефицита газа в Европе и росте цен на газ.

В управлении информации "Газпрома" заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей".

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