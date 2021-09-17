Общественный штаб: Миллион москвичей уже проголосовали онлайн

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Москвичи активно используют систему дистанционного электронного голосования. Более миллиона столичных избирателей уже приняли участие в стартовавших сегодня выборах. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Ильи Массуха, явка и на федеральном портале, и на московском, уде «превысила 50%».

Напомним, в Москве в онлайн-формате в выборах смогут участвовать примерно 2,1 млн человек. О том, что более миллиона человек уже проголосовали онлайн в Москве, ранее сообщил СМИ и глава столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. При этом на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием https://stat.vybory.gov.ru все желающие могут в реальном времени отслеживать статистику дистанционного голосования.

Напомним, выборы в нынешнем году стартовали 17 сентября и будут длиться до 19 сентября. Москвичи смогут проголосовать в онлайн-формате в эти дни в любое время.