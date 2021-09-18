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Более 20 млн доз вакцины против коронавируса введи а сутки медики в Индии

10:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики в Индии ввели за минувшие 24 часа более 20 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщает в субботу пресс- служба правительства страны, в стране установлен рекорд вакцинации: за сутки были сделаны более 25 млн прививок.

О том, что Индия привила более 20 млн в пятницу вечером сообщили на своих страницах в "Твиттере" министр внутренних дел Амит Шах, написавший о более 23 млн привитых, и министр здравоохранения Мансух Мандавия, заявивший о более 25 млн привитых.

Однако в субботу Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии на своем сайте разместило официальную цифру в 21 598 056 введенных доз прививочных препаратов за сутки. Возможно, число несколько вырастет по мере поступления информации из отдаленных районов страны. Общее количество сделанных прививок в стране достигло 794 287 699.

Индия таким образом смогла вакцинировать 63,1% взрослого населения по крайней мере одной дозой, 20,9% взрослых полностью вакцинировано. Население страны составляет 1,3 млрд человек.

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