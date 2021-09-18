Депутат МГД Козлов: Отказ ряда партий от призыва избирателей голосовать онлайн - ошибка

16:27

Призыв некоторых партий к избирателям не участвовать в дистанционном электронном голосовании является ошибкой, считает депутат Московской городской думы Александр Козлов. «Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках», - заявил Козлов.



Напомним, выборы в нынешнем году проходят с 17 по 19 сентября. В российской столице более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования. В интернете проголосовать можно в любое время до 20:00 19 сентября, используя компьютеры, планшеты и смартфоны.



