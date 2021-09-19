2021 год стал самым катастрофическим по лесным пожарам в России - Greenpeace
09:30 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущий год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, по данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, уже на территории в 18,2 млн га, сообщил ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.
"По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год - 18,1 млн га. Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)", - сказал Ярошенко.
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