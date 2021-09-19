Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
09:45 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия рассмотрит возможность аренды или покупки готовых подводных лодок у Соединенных Штатов или Великобритании в ближайшем будущем. Об этом в воскресенье сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон.
В интервью телеканалу Sky News Australia министр обороны Австралии сообщил, что страна рассматривает возможность покупки или аренды действующих подводных лодок у США или Великобритании, чтобы начать перевооружение своего флота, не дожидаясь спуска на воду первых атомных подлодок, которые будут построены в Аделаиде, намеченного на 2036 год. "Я уже встретился с рядом моих коллег здесь [в США], в том числе с теми, кто принимает такие решения, и в дальнейшем мы проведем соответствующие консультации в Великобритании", - сказал Даттон.
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