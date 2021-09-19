Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн

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В российский столице во второй день выборов, 18 сентября, не было забраковано ни одной избирательной урны, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Мы вчера от штаба не обратились ни с одной просьбой об аннулировании урн», - в частности, констатировал он.

При этом горожане активно участвуют в интернет-голосовании – к нему были допущены более 2,1 млн человек, не менее 1,5 горожан уже выразили свою гражданскую позицию через интернет.

Напомним, выборы в будут проводиться до 20.00 19 сентября. В Москве проголосовать можно и на традиционных участках, и онлайн, однако для интернет-голосования нужно было заранее подать соответствующее заявление на включение в списки электронных избирателей.