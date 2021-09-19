0
0
69
НОВОСТИ

Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн

12:12 19.09.2021

В российский столице во второй день выборов, 18 сентября, не было забраковано ни одной избирательной урны, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Мы вчера от штаба не обратились ни с одной просьбой об аннулировании урн», - в частности, констатировал он.

При этом горожане активно участвуют в интернет-голосовании – к нему были допущены более 2,1 млн человек, не менее 1,5 горожан уже выразили свою гражданскую позицию через интернет.

Напомним, выборы в будут проводиться до 20.00 19 сентября. В Москве проголосовать можно и на традиционных участках, и онлайн, однако для интернет-голосования нужно было заранее подать соответствующее заявление на включение в списки электронных избирателей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:35 19.09.2021
Глава ЦИК сообщила, сколько международных наблюдателей прибыли на выборы
0
0
11:45 19.09.2021
Данные по явке на выборах в Госдуму на 10:00 мск 19, 2021
0
129
11:44 19.09.2021
В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников дистанционного голосования
0
116
09:59 19.09.2021
Возможностью отложенного решения на дистанционном голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей
0
229
09:46 19.09.2021
Прохладная и пасмурная погода ожидается в Москве 19 сентября
0
265
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
269
09:30 19.09.2021
2021 год стал самым катастрофическим по лесным пожарам в России - Greenpeace
0
266
09:15 19.09.2021
Пассажирский Crew Dragon благополучно вернулся на Землю
0
281
09:00 19.09.2021
Президент Франции не знал, что лидеры США, Британии и Австралии лично обсуждали AUKUS - СМИ
0
313
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
811

Возврат к списку