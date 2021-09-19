В Московской области организованы мобильные пункты голосования

13:51

Фото пресс-службы правительства Московской области



Для удобства жителей в Московской области были организованы пункты для голосования в автобусах. Они выезжали на удаленные территории, где отсутствуют помещения для размещения УИКа, а транспортное сообщение с ними затруднено.

Так, территориальная избирательная комиссия организовала выездной избирательный участок в п. Доброе в Пушкинском городском округе. Жители просили сделать УИК, чтобы можно было проголосовать рядом с домом. Подобные передвижные пункты работали в 19 городских округах.

«Мы, люди старшего поколения, привыкли ответственно относиться к выборам любого уровня. Если бы не передвижной пункт, пришлось бы ехать голосовать в соседнюю деревню. А это нам уже тяжеловато. Спасибо за такую удобную возможность выполнить долг гражданина – поучаствовать в выборах рядом с домом», – сказал пенсионер из Ленинского городского округе Василий Колпаков.

Каждый мобильный пункт был оснащен кабинами для голосования, опечатанной урной, в них также присутствовали наблюдатели от разных партий. На входе в автобус жителям измеряли температуру, а при необходимости выдавали маски и перчатки.

«Мы с супругой узнали от соседей, что в нашей деревне будет стоять специальный автобус, в котором можно проголосовать за выбранного кандидата. Нам не пришлось ехать в Калиновку, мы могли и дальше заниматься своими делами, а их в частном доме немало», – рассказал житель д. Горки Ленинские Виктор Восков.

В соответствии с постановлением ЦИК дополнительная форма голосования применялась 17 и 18 сентября.

По данным Мособлизбиркома по состоянию на 12.00 19 сентября явка в Подмосковье составила 32,5%