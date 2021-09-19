В Московской области организованы мобильные пункты голосования
13:51 19.09.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
Так, территориальная избирательная комиссия организовала выездной избирательный участок в п. Доброе в Пушкинском городском округе. Жители просили сделать УИК, чтобы можно было проголосовать рядом с домом. Подобные передвижные пункты работали в 19 городских округах.
«Мы, люди старшего поколения, привыкли ответственно относиться к выборам любого уровня. Если бы не передвижной пункт, пришлось бы ехать голосовать в соседнюю деревню. А это нам уже тяжеловато. Спасибо за такую удобную возможность выполнить долг гражданина – поучаствовать в выборах рядом с домом», – сказал пенсионер из Ленинского городского округе Василий Колпаков.
Каждый мобильный пункт был оснащен кабинами для голосования, опечатанной урной, в них также присутствовали наблюдатели от разных партий. На входе в автобус жителям измеряли температуру, а при необходимости выдавали маски и перчатки.
«Мы с супругой узнали от соседей, что в нашей деревне будет стоять специальный автобус, в котором можно проголосовать за выбранного кандидата. Нам не пришлось ехать в Калиновку, мы могли и дальше заниматься своими делами, а их в частном доме немало», – рассказал житель д. Горки Ленинские Виктор Восков.
В соответствии с постановлением ЦИК дополнительная форма голосования применялась 17 и 18 сентября.
По данным Мособлизбиркома по состоянию на 12.00 19 сентября явка в Подмосковье составила 32,5%
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