Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано
14:15 19.09.2021
Голосование в Москве продолжается, при этом наблюдатели не зафиксировали каких-то нарушений законодательства, сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова. «Мы с вами работаем уже третий день и третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьезных нарушений, что, конечно, не может не радовать. Выборы сегодня проходят спокойно. Жалоб к настоящему времени не поступало. Были отмечены определенные моменты с участков - это отсутствие определенного алгоритма проведения надомного голосования. Но представители всех партий, которые присутствовали, которые обращались с замечаниями, все склонны к тому, что выборы проходят достаточно чисто, открыто и ясно».
По словам руководителя Общественного штаба Алексея Венедиктова, во второй день голосования в Москве не забраковали ни одной урны с бюллетенями. Кроме того, горожане активно продолжают пользоваться системой онлайн-голосования – те, кто зарегистрировался в качестве электронного наблюдателя смогут отдать свой голос до 20.00.
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