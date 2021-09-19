В Белом доме внимательно отнеслись к информации о кибератаках с территории США - Посол Антонов

18:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона внимательно отнеслась к данным об атаках на избирательную систему РФ из США и запросила у Москвы дополнительную информацию. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

В воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком никогда не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время нынешних выборов. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

"Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию ЦИК получили, что за структуры атаковали ЦИК и российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов на территории РФ", - отметил Антонов.