В Белом доме внимательно отнеслись к информации о кибератаках с территории США - Посол Антонов
18:51 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская сторона внимательно отнеслась к данным об атаках на избирательную систему РФ из США и запросила у Москвы дополнительную информацию. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
В воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком никогда не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время нынешних выборов. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).
"Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию ЦИК получили, что за структуры атаковали ЦИК и российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов на территории РФ", - отметил Антонов.
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