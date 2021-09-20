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НОВОСТИ

Александр Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании - стимул продолжать развивать этот формат

17:35 20.09.2021

По мнению депутата Мосгордумы Александра Козлова, результат явки на ДЭГ способствует развитию системы онлайн-голосования.

Выступая на брифинге, посвященном подведению итогов голосования на выборах депутатов Госдумы, он сказал: «Беспрецедентная явка на ДЭГ - 96,5%. На мой взгляд, это хороший такой стимул для дальнейшего использования дистанционного электронного голосования».

Парламентарий считает что поставив на онлайн-голосование ЕР не прогадала, так как дистанционное электронное голосование получило в столице самую широкую явку.

Напоминаем: выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

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